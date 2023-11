In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il 2° Circolo G. Di Matteo, in collaborazione con ODV Associazione Diabetici Valle del Belice, ha organizzato, venerdì 10 Novembre, presso l’Auditorium Ruggero Settimo, un importante Incontro di Formazione e Informazione dal titolo “DIABETE,SCUOLA,SALUTE”. Un incontro di sensibilizzazione rivolto a docenti, studenti, famiglie, per imparare a tutelare e gestire alunni affetti da questa malattia affrontandola a Scuola con la famiglia e i servizi sanitari specialistici.

Il benessere psico-fisico dell’alunno con diabete nella Scuola è stato il tema centrale del seminario, a cui hanno partecipato oltre alla Dirigente Maria Luisa Simanella, l’Ins. Giacomo Trapani, Presidente Associazione Diabetici Valle del Belice ODV, il Dott. Giuseppe Inglese, Dirigente con funzioni tecnico-ispettive presso USR per il Lazio, il Prof. Filippo Barbera Dirigente Scolastico I.C. “Rita Levi-Montalcini”, il dott. Giuseppe Giordano, diabetologo, il dott. Vincenzo Pagodo, nutrizionista, in video conferenza il dott. Angelo Maria Patti, medico internista, il Dott. Melia Domenico della Novo Nordisk, Don Rino Giuseppe Randazzo, i genitori e il personale scolastico.

Una iniziativa di rilievo, che ha esaminato i punti salienti di una malattia, quale il diabete di tipo 1, oggi in netto aumento tracciando gli scenari possibili: il punto di vista dell’epidemiologico, l’impatto dei nuovi farmaci per la cura dell’ipoglicemia, le nuove tecnologie applicate al diabete e la loro influenza sull’interazione tra scuola, famiglia, alunno e team di cura, l’importanza di una sana e corretta alimentazione sia a casa che a scuola.

L’argomento centrale del confronto-dibattito ha riguardato la formazione del personale scolastico (dirigenti, insegnanti, assistenti e personale ATA), il cui auspicabile potenziamento si associa a un necessario miglioramento della qualità di vita delle famiglie e del controllo metabolico degli alunni con diabete, in conseguenza dell’efficace prevenzione delle ipoglicemie e del controllo glicemico durante l’orario scolastico che – come è noto- rappresenta il 20% della giornata dei piccoli alunni.

“E’ evidente – specifica il Dr. Giordano- come un’incompleta conoscenza del diabete infantile comprometta la possibilità per gli insegnanti di poter svolgere la propria funzione di educatori, in assenza di paure e stress. Tutto il personale scolastico, compresi gli insegnanti e il personale di assistenza, devono ricevere un’adeguata educazione sul diabete e sviluppare una chiara comprensione delle esigenze scolastiche di base per poter supportare adeguatamente e in piena serenità i bambini con T1D. L’avvento delle nuove tecnologie (sensori, microinfusori,…) aprono nuovi scenari di cura che devono essere conosciuti in quanto potenzialmente in grado di migliorare la qualità di vita di insegnanti, famiglie e bambini”. “Un inserimento scolastico efficiente dell’alunno con diabete – aggiunge – permette, inoltre, anche la prevenzione di forme di discriminazione di cui sono spesso oggetto i bimbi e i ragazzi affetti da patologie croniche”.

Il Dirigente Giuseppe Inglese ha presentato il Protocollo di Intesa “Il Bambino con diabete a scuola”, stilato dall’ inter-gruppo di Lavoro ADVB- USP – ASP Trapani: “PERCORSO PER L’INSERIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO E NEI SERVIZI EDUCATIVI DEI SOGGETTI IN ETÀ EVOLUTIVA AFFETTI DA DIABETE DI TIPO 1″, affermando la necessità di fare rete tra Scuola, Istituzioni, Associazioni, Famiglie, auspicando che il suddetto Protocollo, esempio virtuoso di collaborazioni sinergiche, possa essere adottato non soltanto nelle scuole della Provincia, ma dell’intera Regione.

Si è affrontato, anche, il tema delle modalità di fornitura del materiale sanitario alle famiglie che deve essere semplificato . “Dobbiamo supportare le famiglie, genitori e bambini che affrontano una fragilità – sottolinea l’Ins Giacomo Trapani – e semplificare anche nel quotidiano il loro vissuto. Confidiamo che questo incontro possa essere d’aiuto alle famiglie e a tutto il personale scolastico per gestire in maniera consapevole e sicura la continuità terapeutica e eventuali situazioni di emergenza.”

Il dott. Melia ha introdotto il Docu-Film RIDE FOR YOU L1FE, inserito nel CINECENTO FORUM, proiettato in 18 città italiane, tra cui la nostra, attraverso il quale viene seguita la squadra di ciclisti professionisti del team Novo Nordisk , tutti affetti da diabete di tipo 1, mentre gareggia. Il loro obiettivo è correre per ispirare, educare e responsabilizzare tutti coloro che soffrono di diabete, mostrare tutto quello che è possibile fare nonostante si abbia una condizione cronica, promuovere uno stile di vita sano e attivo, invitare tutti a perseguire i propri sogni. Il regista danese Peter Alsted ha seguito per un anno ogni loro pedalata e ha respirato ogni loro respiro, raccontando la sfida di un gruppo di persone che lottano ogni giorno non solo per competere ad una gara ciclistica, ma per sopravvivere al diabete di tipo 1.

AUTORE. Comunicato Stampa