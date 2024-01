Chi non ha memoria ha un presente dimezzato, e lo stesso vale per chi non ha attesa. Il presente diventa privo di attenzione per coloro che non custodiscono ricordi e non coltivano l’attesa. Oggi, riflettiamo sull’importanza di fare memoria. Ricordare, infatti, significa riportare qualcosa dentro al cuore (ri + cor-cordis), mentre scordare (ex + cor-cordis) equivale a strappare via dal cuore. Chi non ricorda svuota il cuore, e chi ha il cuore vuoto si ritrova privo di ricordi. Questa intima connessione tra passato e presente è il tessuto invisibile che tiene unito il nostro vissuto.

In occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio, l’Istituto comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano ha, anticipatamente (26 gennaio), proposto un evento significativo, voluto dalla Dirigente Anna Vania Stallone. ll programma ha incluso un incontro approfondito condotto dal professore Rosario Atria che ha relazionato su Memoria è…libertà e dall’architetto Umberto Marsala su Gli ebrei in Sicilia: origine di una diaspora. La presentazione del libro “40 Cappotti e un bottone” di Ivan Sciapeconi, già programmato per il 25 scorso, concluderà le celebrazioni perché slittato alla mattinata del 6 febbraio, quando l’autore incontrerà gli alunni in videoconferenza. Inoltre, le alunne della scuola secondaria “Pardo” hanno preparato una toccante performance e un emozionante ballo, aggiungendo un elemento artistico e creativo alla commemorazione. È un gesto lodevole che mostra come la memoria possa essere onorata attraverso diversi mezzi espressivi.

Non da meno, tutti gli alunni provenienti dai diversi plessi hanno contribuito con dei lavori che sono stati esposti durante l’evento. Questo impegno dell’intera comunità scolastica, dall’infanzia alle secondaria, mira a preservare la memoria collettiva e a trasmettere il messaggio dell’importanza di non dimenticare mai gli eventi tragici tramandati dalla storia.

Questa iniziativa ha rappresentato e rappresenta una preziosa opportunità per approfondire la consapevolezza storica, coltivare il filo della memoria e coinvolgere attivamente la comunità scolastica in un momento di riflessione e commemorazione.

Riporto le parole di V. Grossman, un richiamo all’umanità e alla sua indissolubile connessione con la memoria: Continuiamo a credere che vita e libertà siano una cosa sola, e che non ci sia nulla di più sublime di ciò che è umano nell’uomo. Che viva in eterno, e vincerà.

Prof.ssa Beatrice Stallone

AUTORE. Comunicato Stampa