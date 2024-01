Il 27 gennaio 1945 è il giorno in cui, alla fine della seconda guerra mondiale, i cancelli di Auschwitz vennero abbattuti dalla 60a armata dell’esercito sovietico. Due terzi degli Ebrei europei, ovvero sei milioni, furono uccisi dalla Germania nazista e dai suoi collaboratori. Per ricordare quei momenti bui della storia mondiale, è stata istituita in Italia nel 2000 la Giornata della memoria (in tutto il mondo nel 2005). Anche a Castelvetrano il 27 gennaio verrà ricordato con un’iniziativa del Comune: alle 10,30 davanti l’ingresso del teatro Selinus si terrà un momento celebrativo in memoria delle vittime dell’olocausto. Verrà installata una “pietra d’inciampo”. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la locale sezione Fidapa e vedrà la partecipazione del coro “Do re mi” della scuola “Giuseppe Di Matteo”. Verrà anche letto un saluto scritto dalla senatrice a vita Liliana Segre, cittadina onoraria di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione