L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, in occasione della Giornata mondiale del Diabete, prevista lunedì 14 novembre 2022, ha avviato una campagna per la prevenzione e la diagnosi precoce del diabete mellito che prevede a Mazara del Vallo due giornate dedicate allo screening gratuito della patologia.

L’iniziativa “Ambulatorio aperto”, rivolta ai cittadini del territorio trapanese, è organizzata da medici e infermieri dell’Ambulatorio Diabetologico del Distretto Socio Sanitario di Mazara del Vallo, coordinati dal diabetologo Giuseppe Giordano, e si svolgerà venerdì 11 e sabato 12 novembre nei locali dell’Ambulatorio diabetologico aziendale.

I cittadini interessati potranno sottoporsi agli esami di:

Determinazione della glicemia su sangue capillare; Misurazione della pressione arteriosa; Calcolo del BMI; Consulenza Diabetologica; Consulenza Podologica; Consulenza Dietologica preventiva; Calcolo del rischio di malattia diabetica, e ricevere una consulenza medica specifica.

Venerdì 11 novembre alle 19,00, inoltre, è prevista una tavola rotonda sul tema: “Il diabete mellito e le diverse modalità di monitoraggio glicemico”, alla quale parteciperanno i medici Vittoriano Di Simone, direttore Distretto Socio Sanitario di Mazara del Vallo, Giuseppe Giordano, responsabile Ambulatorio di Diabetologia del Distretto, Maria Quinci, pediatra.

Alla realizzazione dell’evento hanno partecipato la SIMDO (Società Italiana, Metabolismo Obesità), il Rotary di Salemi, e l’associazione AVO.

“Ambulatorio aperto” si svolgerà venerdì 11 dalle 17.30 alle 19.30 e sabato 12 dalle 9,00 alle 13,00 nei locali del Poliambulatorio, in via Livorno 13 a Mazara del Vallo.

AUTORE. Redazione