Complici i due anni di pandemia, che ci ha costretto a trascorrere più tempo all’interno delle mura domestiche, sono aumentati sensibilmente i dati relativi ai giochi online. Avendo avuto più tempo libero, gli italiani (e non solo loro) hanno incrementato la fruizione di contenuti digitali e on demand e tra questi anche i giochi online hanno subìto un aumento di popolarità.

Ad esempio, a registrare un considerevole aumento in termini di abbonamenti e di iscrizioni troviamo piattaforme come YouTube, Spotify, Twitch, Prime Video e Netflix per ciò che riguarda il mondo dell’entertainment, ma lo stesso discorso, chiaramente, riguarda anche il mondo dei giochi online.

Ma quali sono stati, in questi due anni, i giochi che hanno ottenuto una crescita maggiore in termini di popolarità e fruizione nel nostro Paese? Vediamoli insieme.

Il gioco degli Scacchi

Un classico senza tempo, un gioco intramontabile e capace di appassionare intere generazioni da secoli. Il gioco degli scacchi online ha registrato una grande crescita nell’ultimo biennio, perché se è vero che gli italiani hanno dovuto rinunciare per un po’ a frequentare club e circoli ricreativi è altrettanto vero che una partita a scacchi spesso è un ottimo diversivo alla noia.

Fifa/PES

“Sto lontano dallo stress/fumo un po’ e dopo gioco a PES…”, cantava Giuliano Palma con i Club Dogo qualche anno fa. Gli italiani possono rinunciare a tutto, tranne che al calcio. E allora perché non approfittare delle recenti implementazioni che hanno subìto i videogiochi di calcio per sfidare avversari ovunque nel mondo e tenere alto l’orgoglio nazionale?

Giochi d’azzardo e Casinò online

Da anni ormai sulla cresta dell’onda dei giochi online, i Casinò virtuali sono sempre più popolati di utenti anche in Italia. Le piattaforme disponibili per potersi sedere ad un tavolo da gioco pur restando comodamente a casa propria sono tantissime, ma non sempre è facile scegliere. Una valida guida è disponibile su miglioricasinoitalia.it

8 Ball Pool

Come il gioco degli Scacchi, anche il Biliardo è un gioco senza tempo. Sfide avvincenti, buca dopo buca, con tanta concentrazione e tanta precisione. Certo, tenere una stecca in mano e colpire le palle per farle andare in buca è ben altra cosa dal mirare col mouse o il touch pad, ma chi rinuncerebbe mai ad una partita a biliardo? Ecco che anche questo gioco, quindi, nella versione online, ha registrato una grande crescita in termini di popolarità, complice il fatto che si può giocare comodamente tramite Facebook e senza ricorrere a registrazioni su siti terzi.

AUTORE. Claudia Bianco