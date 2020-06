Si è tenuta venerdì 5 giugno 2020 in modalità online la Finale Nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2020, competizione promossa dall’A.I.P.M., Accademia Italiana per la Promozione della

Matematica “Alfredo Guidi”, rivolta agli alunni della scuola primaria, agli studenti della secondaria di I grado e del biennio delle superiori, giunta alla decima edizione.

Non era certo così che ci si aspettava di disputare la Finale dei GMM, ma sicuramente mettersi i gioco in una nuova sfida ha permesso a tutti di provare nuove emozioni. Per la prima volta nella “storia” dei Campionati è stata adottata questa modalità di partecipazione e, nonostante tutto, la risposta dei concorrenti è stata molto positiva.

La forte motivazione dei docenti e il desiderio di promuovere negli alunni una grande passione per lo studio della Matematica hanno permesso di proseguire il cammino iniziato anni addietro e di conseguire brillanti risultati, con la conferma per il quarto anno consecutivo di Scuola Polo del Giochi Matematici del Mediterraneo per la provincia di Trapani e di Agrigento.

La Scuola, infatti, dopo la riconferma della candidatura, alla luce dell’esperienza organizzativa ormai collaudata ed acquisita negli anni precedenti, avrebbe dovuto accogliere più di 300 alunni provenienti dalle Scuole della provincia di Trapani ed Agrigento, mettendo a disposizione i propri locali e le proprie risorse umane.

L’Insegnante Anna Maria La Rocca, che da diversi anni coordina tutte le attività, ha guidato gli alunni in questo importante percorso formativo vissuto all’insegna del gioco e della sana competizione, senza mai trascurare l’obiettivo primario che si prefigge l’Associazione Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guidi”: la divulgazione della matematica in un contesto di gioco per costruire un atteggiamento positivo della disciplina, attivando processi di pensiero significativi, sviluppando le potenzialità dei ragazzi, al fine di ottenere competenze adeguate attraverso strategie didattiche innovative.

Si è raggiunto così lo scopo di ravvivare l’interesse e la curiosità per la matematica, in una veste non strettamente scolastica, ma idonea a favorire l’approccio ai procedimenti logici che la caratterizzano.

I quesiti infatti, posti sotto forma di gioco, si ispirano a modelli logico- matematici e a tecniche di problem solving.

Quest’anno considerata la necessità di completare i Giochi Matematici del Mediterraneo 2020, anche per garantire agli allievi delle scuole partecipanti, che meritoriamente si sono qualificati alle Finali di area di portare a termine il percorso intrapreso, si è deciso di far svolgere i GMM2020 confidando in un patto sportivo con i partecipanti e le loro famiglie basato sulla reciproca fiducia, invitando gli alunni a gareggiare con lealtà, fair play, correttezza e spirito sportivo.

Centinaia di studenti si sono cimentati nella risoluzione di quesiti in cui hanno potuto mettere in gioco tutta la loro fantasia e intuizione, senza preoccuparsi di un voto e di un eventuale errore.

La Dirigente Scolastica, Maria Luisa Simanella, sottolinea l’importanza dell’attività che, riuscendo a mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole che gareggiano con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, permette di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica e offre opportunità di partecipazione ,di integrazione e di valorizzazione delle eccellenze.

Gli alunni hanno partecipato a 3 categorie: P3 (classe terza, scuola primaria), P4 (classe quarta, scuola primaria), P5 (classe quinta, scuola primaria)

Di seguito la classifica dei piccoli campioni della Scuola, vincitori della Finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, a cui vanno vivissimi complimenti per i risultati brillanti conseguiti.

CATEGORIA P3

• Fiorellino Giada 1 fascia

• Mangiaracina Maria Elena 1 fascia

•Santangelo Matilde 1 fascia

•Santangelo Mariano Pietro 2 fascia

CATEGORIA P4:

•Alagna Elisea 1 fascia

•Curseri Marisol 1 fascia

•Puccio Giovanni 1 fascia

• Genna Antonio 2 fascia

CATEGORIA P5

• Di Prima Elena 1 fascia

• D’Angelo Salvatore 1 fascia

▪ Ancona Nicolò 2 fascia

• Giammona Miriam 3 fascia

Addetto Stampa Angela Scirè