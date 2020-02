Il Meetup di Castelvetrano, in seguito alle iniziative “ GIOCATTOLI IN MOVIMENTO” promossa sulla piattaforma Rousseau a livello nazionale e “MASCHERE IN MOVIMENTO” promossa direttamente dagli attivisti castelvetranesi, ha consegnato come promesso tutti i giocattoli e vestiti di carnevale ai meno fortunati della città. Tra le associazioni beneficiarie anche due di Santa Ninfa e Gibellina.

Queste iniziative nascono con l’intento di educare i più piccoli allo scambio e riuso di giocattoli o vestiti , nonché alla solidarietà verso altri bambini. Gli attivisti con questo comunicato, intendono ringraziare tutti i cittadini, che nonostante le condizioni meteorologiche poco clementi, hanno partecipato con molta positività , oltre le nostre aspettative. La consegna dei doni è stato un momento di gioia sia per grandi che piccini, un momento che arricchisce e far venire voglia di non fermarsi mai davanti a queste splendide iniziative.