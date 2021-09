ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Comune di Gibellina mette a disposizione due importanti realtà culturali come il Museo d’Arte Contemporanea “Ludovico Corrao” e la Biblioteca Comunale “Gesualdo Bufalino” per contribuire alla crescita formativa degli iscritti all’Università degli Studi di Palermo. A tale proposito è stata attivata una convenzione finalizzata all’attivazione di tirocini curricolari di formazione e orientamento. Si tratta di un’importante opportunità di arricchimento culturale da svolgere in due contesti davvero unici.

Ecco i link agli annunci pubblicati sulla piattaforma:

– Annuncio Tirocinio Curriculare

ACCOGLIENZA E CUSTODIA DEL PATRIMONIO DEL MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA “LUDOVICO CORRAO”

Clicca qui https://almalaurea.unipa.it/lau/jobs/it/job/520070

– Annuncio Tirocinio Curriculare

SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI DI BASE DELLA BIBLIOTECA “GESUALDO BUFALINO”

Clicca qui https://almalaurea.unipa.it/lau/jobs/it/job/520935

