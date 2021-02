Sopralluogo, stamane, del presidente della Regione Nello Musumeci al “ Cretto di Burri – Gibellina. Insieme al presidente dell’ Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, al capo della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile Salvo Cocina e al sindaco del centro trapanese Salvatore Sutera, il governatore ha voluto verificare di persona lo stato dei luoghi.

Obiettivo della Regione è l’avvio di un’opera di riqualificazione della zona per consentire una maggiore fruibilità del monumento realizzato nel luogo in cui sorgeva la città vecchia di Gibellina, completamente distrutta nel 1968 dal terremoto del Belice.

«Stiamo lavorando – evidenzia Musumeci – alla valorizzazione della Valle. A dicembre abbiamo deliberato elenco di 25 interventi per salvaguardare beni culturali e di emergenze architettoniche su cui intervenire, fra cui il “Cretto di Burri”. Un’opera di grande originalità che rimane ancora da completare per assicurare l’accessibilità al monumento, per la riqualificazione dell’area, per l’impianto di illuminazione e per i servizi essenziali da garantire ai visitatori oltre a una efficace campagna pubblicitaria nazionale».