L’assessore e vice sindaco del Comune di Gibellina Daniela Pirrello si è dimessa. La lettera di dimissioni è stata presentata al sindaco della città Salvatore Sutera. «Lascio con amarezza questo incarico che ho molto amato e per il quale ho profuso il massimo impegno», ha scritto nella lettera l’oramai ex componente della Giunta. L’annuncio delle dimissioni a sindaco e Giunta l’oramai ex vice sindaco l’aveva fatto a maggio, «ma il senso di responsabilità mi ha indotto a portare a termine gli impegni presi e a permetterle diorganizzarsi per sostituirmi».

Sulle ragioni politiche delle dimissioni nulla è citato nella lettera di dimissioni, ma i toni utilizzati fanno intendere di frizioni e rapporti tesi: «Da troppo tempo ho registrato il venir meno di un atteggiamento costruttivo, mancanza di collaborazione, dialogo e indifferenza che non mi permettono di andare avanti e che nuocciono al buon andamento della pubblica amministrazione. Elementi a mio avviso irrinunciabili per un efficace lavoro di squadra chedeve avere sempre come finalità quel buon governo che la nostra città e i nostri cittadini meritano». La Pirrello lamenta mancanza di serenità nella condivisione di scelte amministrative, assenza di programmazione, di obiettivi e visione comune: «Troppe volte mi sono ritrovata sola, in assenza di volontà di confronto», scrive ancora l’oramai ex vice sindaco.

AUTORE. Redazione