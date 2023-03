ASCOLTA L'ARTICOLO

Il consigliere comunale a Gibellina Nicola Agosta aderisce al partito Fratelli d’Italia. Lo ha comunicato lo stesso Agosta al presidente del consiglio Vito Bonanno. Agosta, insieme al collega Vincenzo Ciolino, all’interno del massimo consesso civico hanno già costituito il gruppo “Cantiere in movimento – Gibellina attiva”, ponendosi all’opposizione dell’Amministrazione guidata da Salvatore Sutera. «Con la costituzione del precedente gruppo di Forza Italia, di cui facevamo parte, volevamo dare un contributo costruttivo all’azione dell’Amministrazione, ma le risposte a noi prevenute sono state altre», chiariscono i due consiglieri.

Ora Agosta ha aderito a Fratelli d’Italia. «Ringrazio il coordinatore provinciale Maurizio Miceli, il vice Dario Brillo, il senatore Raoul Russo e l’onorevole Nicolò Catania per aver accettato il mio ingresso all’interno del partito», chiarisce Agosta. «La nascita del gruppo consiliare “Cantiere In Movimento – Gibellina Attiva” vuole essere un viatico per la creazione di un’alternativa autorevole e ben salda», ha concluso Agosta.

AUTORE. Redazione