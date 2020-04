Il fuoco ha distrutto, stamattina, intorno alle 4, la vettura del sindaco di Gibellina, il medico Salvatore Sutera. L’incendio – è verosimile l’origine dolosa – ha avvolto la Nissan Qashqai che utilizzava il primo cittadino. Sutera l’aveva parcheggiata ieri sera all’interno del cortile all’aperto della propria abitazione intorno alle 8. Stamattina l’incendio che ha anche danneggiato la vettura della moglie e il prospetto della casa. Sul posto sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelvetrano che i carabinieri della locale stazione, che stanno conducendo le indagini sull’accaduto. Stamattina si riuniranno in Comune gli assessori.

Il sindaco, in queste ultime settimane, è stato in prima fila nell’affrontare la questione legata all’emergenza coronavirus. Ha partecipato a diverse riunioni in Prefettura e ha seguito, da vicino, in collaborazione con l’Asp Trapani, il caso di alcuni suoi concittadini che sono stati sottoposti a tampone, fortunatamente risultati tutti negativi.