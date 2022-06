ASCOLTA L'ARTICOLO

Nella giornata di oggi nella cornice della sala conferenze dell’ hotel San Michele in Caltanissetta, si è tenuta la riunione del comitato regionale Sicilia dell’Associazione Radioamatori Italiani, alla presenza del Presidente Nazionale Avvocato Vincenzo Favata, all’ordine del giorno vi era il rinnovo delle cariche direttive dell’organismo Regionale dell’Associazione. Lo stesso è composto dai presidenti delle diciotto sezioni della regione Sicilia. Le urne hanno sancito la nomina per il triennio 2022-2025 del nuovo Presidente regionale il Castelvetranese Gianfranco Tramonte.

Ecco le prime parole del neo Presidente ai microfoni di Castelvetrano Selinunte: “Per me è una giornata importante, un onere che mi propongo di adempiere al servizio della comunità dei Radioamatori Siciliani, per la prima volta in trentacinqueanni di funzionamento del comitato regionale Sicilia un Radiomatore della provincia di Trapani viene Eletto a tale importante incarico. Mi propongo di essere un attento interprete delle esigenze di tutte le sezioni radioamatoriali della sicilia presso le opportune sedi” .



Nella foto, da sx il Presidente Regionale Uscente, al Centro il Presidente Nazionale e a dx il neo presidente Gianfranco Tramonte.

AUTORE. Redazione