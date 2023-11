C’era anche l’imprenditore castelvetranese Gianfranco Di Maio, oggi presso l’Ambasciata del Kuwait a Ryhad (in Arabia Saudita) per l’incontro tra il mister Roberto Mancini e l’ambasciatore Sabah Nasser Sabah Al Ahmad Al Sabah. Mancini guiderà la nazionale dell’Arabia Saudita per i prossimi 4 anni. L’imprenditore castelvetranese, invece, è molto vicino alla famiglia reale del Kuwait da un legame d’amicizia. E stamattina Di Maio non ha voluto mancare all’appuntamento col mister per anni tecnico degli azzurri.

