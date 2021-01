La nomina è del 21 dicembre scorso e già l’imprenditore castelvetranese Gianfranco Di Maio ha mosso i primi passi da neo esperto per le politiche giovanili e lo sport del Comune di Floresta, in provincia di Messina. Un piccolo centro sui Monti Nebrodi noto per essere il comune più alto della Sicilia (quasi 1300m sul livello del mare).

A poche settimane dal suo nuovo incarico a titolo gratuito, Di Maio ha donato alcuni dei 13 tablet che il Comune ha regalato ai bambini delle scuole elementari del paese, durante una cerimonia che si è tenuta nell’aula consiliare del Comune messinese. All’incontro, in occasione della festività dell’Epifania, ha partecipato il sindaco Antonio Cappadona che per tutta la durata del mandato si avvarrà della collaborazione di Gianfranco Di Maio.