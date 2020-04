“Durante i giorni di fermo causati dal COVID-19 dovevo fare qualcosa per rimanere a casa e non farmi abbattere troppo dalla noia. Ho deciso così di ultimare la stesura del mio secondo libro e tra poche sarà pubblicato da Mondadori Store, Google Play Books e Amazon Books. Il libro, al momento, sarà disponibile soltanto in versione digitale, ma al più presto mi attiverò per realizzarne la stampa.”

“La Storia di Tae-Hyung- Il fiume Selvaggio” è il titolo del libro che è ispirato ad una storia vera, quella di un giovane cantante Coreano di nome Tae-Hyung, componente di un gruppo musicale, i “BTS”. L’enorme passione che ha per la musica riesce a dargli forza nel superare tutti i problemi che lo turbano sin da piccolo, infatti, quando un giorno incontrerà il suo amico e insieme ad egli andranno nei pressi del “fiume selvaggio”, racconterà di essere vittima di bullismo e di affrontare problematiche familiari.

“Questo è un libro che nasce dalla passione per la musia Kpop e, dall’ incontro con altri giovani appassionati dello stesso stile musicale, ne è nata una collaborazione grazie alla quale sono riuscito a raccogliere maggiori informazioni e dettagli per ricostruire i tratti della vita di Tae-Hyung. Il tutto è avvenuto a distanza, in questi giorni di quarantena, grazie al gruppo WhatsApp (Army Bts).”