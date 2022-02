ASCOLTA L'ARTICOLO

Il distaccamento della Polizia stradale di Castelvetrano ha un nuovo Comandante. È Giovanni Paolo Pellicane, ispettore superiore, che proviene dal locale Commissariato di Pubblica Sicurezza. Pellicane prende il posto Francesco Salomone, in pensione dal 2021. In Polizia dal 1989 Pellicane è stato in servizio presso i distaccamenti Polstrada di Alcamo e Castelvetrano. Nel 1996 ha frequentato il corso di Sovrintendente ed è stato assegnato presso la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Trapani. Dal 2005 torna a Castelvetrano dove per alcuni anni ha fatto parte della sezione Investigativa del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza e ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’Ufficio Controllo del Territorio e Uigos.

Dal 2018 per due anni è stato responsabile della sezione Polizia giudiziaria (Polizia di Stato) presso la Procura della Repubblica di Marsala. Poi è tornato al Commissariato Ps di Castelvetrano. Ora la nomina a Comandante della Polizia stradale del distaccamento.

AUTORE. Redazione