Il medico dentista Giacomo Buffa è il nuovo Presidente del Rotary Club Castelvetrano-Valle del Belìce. Buffa prende il testimone di Anna Raineri che ha guidato il Club sino a questo momento. La cerimonia è avvenuta al Baglio Trinità di Castelvetrano. A portare il suo saluto – in video – è stato il Governatore Gaetano De Bernardis. «Fare servizio per cambiare le nostre vite e quelle delle nostre comunità vicine e lontane per migliorare la qualità dei vissuti» è stato l’impegno del medico Buffa. Nel direttivo con lui: Quintino Paola (Vice Presidente), Adriana D’Angelo (segretaria), Loredana Galfano (prefetto), Salvatore Caradonna (tesoriere). E poi i consiglieri: Maria Caterina Lentini, Gianfranco Lucentini, Ignazio Amato, Stefano Amabile, delegato Rotary Foundation, Tancredi Bongiorno e Marco Campagna.