“Voglio dedicare questo premio a tutti i cittadini di Castelvetrano e Campobello che si alzano la mattina per andare a lavorare e migliorarsi” non voce rotta dall’emozione, Giacomo Bua, dedica al suo territorio il prestigioso premio “Protagonisti del Mare 2023” ricevuto in occasione del 27° Costa Crociere Partner Awards.

L’agenzia Citypass Travel di Castelvetrano si è classificata prima assoluta per vendite individuali Costa Crociere in tutto il Sud Italia. “Merito del mio team – aggiunge Bua, direttore tecnico dell’agenzia – che mi supporta in questo meraviglioso progetto. Tutto questo è stato possibile grazie a Tiziana Roccolino e Valentina La Marmora“. La premiazione è avvenuta sulla nave Costa Smeralda in rada al porto vecchio di Sanremo, un vero e proprio palcoscenico sul mare durante i giorni del Festival di Sanremo.

Avendo raggiunto tutti gli obiettivi commerciali di Costa Crociere, l’agenzia di Castelvetrano si conferma tra le agenzie più importanti per il mondo crocieristico italiano. La Citypass Travel abbraccia un gran numero di clienti che la raggiungono da molti paesi, non sono siciliani. Merito alla strategia commerciale che da anni garantisce un connubio perfetto tra prezzi competitivi ed altissimo servizio, oltre alle innumerevoli partenze di gruppo organizzate in esclusiva.

AUTORE. Redazione