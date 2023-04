Sono oltre 70 gli iscritti alla 24a “Rievocazione storica Trapani – Monte Erice”, in programma il 20 e 21 maggio sul tracciato della cronoscalata “Monte Erice”. A organizzarla il club “Sartarelli”. La manifestazione è nata per rievocare la storica gara di velocità che, nel 1954 e nel 1955, ha visto la partenza da Trapani per raggiungere la vetta di Erice e, anno dopo anno, ha visto crescere la sua importanza a livello nazionale. Negli anni hanno partecipato vetture storiche come la Lancia Stratos (metà anni Settanta), Alfa Giulietta Spider (anni ’60), Lancia Flaminia Touring Coupé 2.8, Lancia 037 Rally, Jaguar Xk 140 (anni ’50), Lancia Beta Montecarlo.