ASCOLTA L'ARTICOLO

Continuano i controlli che i Carabinieri stanno svolgendo in tutta la provincia al fine di garantire il rispetto della normativa di contenimento del Covid-19, soprattutto con l’avvicinarsi delle festività natalizie.

L’attenzione dei militari dell’Arma, in particolare, è stata posta nei controlli dei bar e di altri luoghi in cui generalmente si concentrano molte persone in uno spazio chiuso senza mascherina durante la consumazione delle ordinazioni.

Durante lo svolgimento dei controlli, una coppia di 32enni, titolari di un bar a Petrosino sono risultati sprovvisti di certificazione verde. Ad entrambi è stata comminata la sanzione amministrativa di 400 euro, inoltre, l’attività commerciale è stata sospesa per la durata di 5 giorni.

A Salemi i Carabinieri della locale Stazione hanno accertato una situazione analoga: anche qui il titolare di un bar è stato sanzionato con la sospensione dell’attività in quanto privo di green pass e con una multa di 400 euro.

L’attività di controllo dei Carabinieri è stata svolta in linea con la pianificazione e gli indirizzi operativi forniti dal Prefetto secondo le direttive impartite dal Ministero dell’Interno.

Legione Carabinieri “Sicilia”

Comando Provinciale di Trapani

COMUNICATO STAMPA

AUTORE. Redazione