Gli assessori Tanino Bonifacio, Antonio Ferro, Gianluca Navarra e Daniela Pirrello, il Presidente del Consiglio comunale Vito Bonanno, il Segretario Comunale Leo Lo Biondo e i dirigenti del Comune di Gibellina Pietro Bevilacqua e Luigi Martino, esprimono la propria vicinanza e solidarietà al sindaco Salvatore Sutera in questo momento così difficile per lui e la sua famiglia, di fronte a un evento così sconvolgente. «Qualora fosse accertata la natura dolosa del fatto – spiegano – riteniamo che questo sia stato un gesto vile e vigliacco, consumato nei confronti di una persona che nella sua azione amministrativa e nel suo vivere quotidiano ha sempre dimostrato onestà cristallina e trasparente». Assessori, presidente del Consiglio comunale e Segretario esprimono «massima fiducia nei confronti delle Forze dell’ordine e degli inquirenti – spiegano – affinché possano rapidamente fare luce sull’accaduto, che ha sconvolto non solo il sindaco e l’Amministrazione comunale, ma anche l’intera comunità». Poi l’invito al sindaco «a proseguire nella sua azione quotidiana, svolta con dedizione per il bene della città. Noi siamo a fianco a lui».