ASCOLTA L'ARTICOLO

Assicurare agli alunni spazi esterni e aree verdi, che insistono all’interno del Plessi scolastici, ben tenuti e curati, costituisce una prerogativa essenziale e rappresenta un’ importante opportunità per l’arricchimento del loro processo di crescita.

Soprattutto nella stagione primaverile, il giardino della Scuola diventa luogo significativo per attività ludico-didattiche e “terreno” per percorsi di attività di educazione motoria previsti nel Piano dell’ Offerta Formativa dell’Istituto. Nelle scorse settimane, due genitori i cui figli frequentano l’Istituto hanno dato la loro disponibilità ad effettuare lavori di pulizia e scerbatura nel giardino del plesso di Scuola dell’Infanzia B. Croce e del Plesso R.Settimo , rendendoli così decorosi e fruibili per gli alunni. La lodevole iniziativa è stata ben accolta dalla dirigente, prof. Maria Luisa Simanella , che ringrazia i genitori, Nella Furnari e Antonino Zito, per questo gesto di grande attenzione ai bisogni degli alunni e di notevole civismo, sottolineando l’importanza della proficua sinergia fra le Famiglie degli alunni e la Scuola. Si auspica che tale esempio di impegno e sostegno al miglioramento della fruibilità del bene comune valga come modello a vantaggio dei giovani alunni, per promuovere anche nella loro quotidianità un principio costante di buone pratiche civiche.

AUTORE. Redazione