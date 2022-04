ASCOLTA L'ARTICOLO

In risposta all’esigenza sempre più forte di poter disporre di spazi all’aperto per svolgere le attività didattiche o semplicemente per rigenerarsi durante l’intervallo, ecco i genitori volontari che, animati da grande senso civico e spirito di collaborazione, intervengono per dare il loro contributo affinché la scuola diventi, sempre più, un bel luogo in cui star bene. Un ringraziamento particolare va al sig. Gianluca Parisi, genitore attento e persona generosa che si è offerto di effettuare la scerbatura dell’area esterna della scuola dell’infanzia Borsani.

Una vera opera di rigenerazione del cortile scolastico in cui adesso i bimbi possono giocare in totale sicurezza e, perché no, realizzare un orto, un giardino o altro. Da qualsiasi spazio scolastico può nascere un angolo verde da utilizzare come laboratorio didattico…spazio alla fantasia e grazie a chi aiuta i nostri piccoli a cercare il bello attorno a sé! Al Sig. Parisi i ringraziamenti della Dirigente, del personale scolastico e dei piccoli alunni!

Tiziana Seidita

