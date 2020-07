Comunicato stampa – Sabato 4 Luglio in tutta Italia saranno presenti i gazebo della Lega-Salvini Premier tra cui anche Castelvetrano per la campagna tesseramento 2020 e per la raccolta firme #stopcartelle, #stopsanatoriaclandestini e #stopvitalizi.

L’appuntamento è quindi per Sabato 4 Luglio a CASTELVETRANO nel Viale Roma (altezza Conad Superstore) dalle 9.30 alle 13. Ci faremo sentire con lo strumento democratico della raccolta firme per la sospensione delle cartelle di Equitalia, fermare la sanatoria dei clandestini, difendere i decreti sicurezza e dire basta ai vitalizi. Sarà un segnale forte che dalle piazze dovrà essere ascoltato nei palazzi del governo.

Commissario Comunale Lega Sicilia Salvini Premier Eduardo Della Chiana

Coordinatore Lega Giovani Castelvetrano Gianluca Margiotta