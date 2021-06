L’intervento della polizia municipale ha salvato la vita ad una gattina di pochi mesi impallinata con un fucile ad aria compressa a Castellammare del Golfo. La gattina è stata colpita alla schiena ed aveva difficoltà a muoversi: un uomo l’ha sentita miagolare dalla griglia anteriore di una macchina nel quartiere “case nuove” e lo ha segnalato alla polizia municipale.

L’animale è stato poi curato dal veterinario Alessandro Gabellone, convenzionato con il Comune. “Un fatto deplorevole che raccontiamo perché venga condannato da tutti e ci auguriamo non si ripetano più simili atti di crudeltà che lasciano sbigottiti – commentano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla polizia municipale, Vincenzo Abate – La nostra comunità dice no a qualsiasi forma di violenza e ringraziamo il giovane che ha segnalato il fatto, la polizia municipale guidata dal comandante Osvaldo Busi, il dottore Gabellone e i volontari che se ne sono occupati”. Lieto fine grazie alla sensibilità di un uomo, il pronto intervento dei vigili urbani e le cure del veterinario, che cozzano con il terribile gesto di violenza di chi ha voluto far del male all’indifeso micino.