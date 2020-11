Resta in carcere Gaspare Favara, il principale indiziato dell’omicidio del giovane castelvetranese Vincenzo Adamo Favoroso, da venerdì rinchiuso in stato di fermo nel carcere di Trapani. Il gip del Tribunale di Marsala Francesco Parrinello ha deciso così al termine dell’interrogatorio di Favara, avvenuto stamattina nel carcere di Trapani, alla presenza del legale Massimo Mattozzi. Il giudice per le indagini preliminari ha riqualificato l’accusa in omicidio colposo, mentre in prima battuta il pubblico ministero lo aveva accusato di omicidio doloso.