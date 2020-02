Oggi sono pochi i settori, in ambito videoludico, che riescono a competere con quello dei casinò online. Ci troviamo infatti di fronte ad una nicchia che piace moltissimo agli appassionati di gioco d’azzardo, per una serie di motivi diversi. In primo luogo, questi siti sono facilmente accessibili da casa nostra e dal computer, creando una situazione perfetta per chi ama il comfort domestico, ma non vorrebbe rinunciare al gambling. In secondo luogo, possiamo giocare su questi portali anche da smartphone, quindi abbiamo l’opportunità di goderceli in qualsiasi momento o luogo. Però, nella lista dei vantaggi, ce n’è uno che trova pochi termini di confronto: in tal caso si fa riferimento alla grande varietà di giochi ospitati da queste piattaforme. Giochi che scopriremo insieme proprio oggi.

Si parte da un grande classico: le slot machine

Impossibile non citare le slot machine, in assoluto uno dei classici assoluti del gioco d’azzardo. Per fortuna, gli appassionati possono contare su una grande varietà di opzioni presenti in rete. Il merito va a casinò online come William Hill, il cui catalogo ospita un ampio ventaglio di macchinette digitali. Per fare un esempio, abbiamo la possibilità di giocare alla slot di Grease, oppure a quella dedicata al Gladiatore. Da Terminator fino alla Justice League, passando per Batman e Matrix, di certo non mancano le opportunità per divertirsi con i rulli e per variare un po’ il “menù”.

Da un classico ad un altro: ecco la roulette

Siccome si parla di gioco d’azzardo e di tradizioni, anche se contestualizzate sul web, non possiamo evitare di parlare della roulette. Si tratta forse del passatempo di gambling più antico in assoluto, ma anche di uno di quelli che ha saputo approfittare meglio della digitalizzazione. Naturalmente nelle sale da gioco online si possono trovare tutte le sue versioni, da quella francese alla doppio zero americana, passando per la roulette europea. Senza poi considerare la modalità live, che permette di collegarsi ad una roulette reale, tramite un impianto di telecamere installate sul posto.

Tutti gli altri giochi nei casinò telematici

I casinò telematici ospitano ovviamente anche altri giochi, come nel caso di quelli di carte. Impossibile resistere al fascino imperituro del blackjack e del baccarat, insieme alle varie versioni del poker. Inoltre, su queste piattaforme possiamo trovare anche altri passatempi di gambling, come nel caso del bingo, un gioco che in tanti ancora amano e che ongi tanto regala vincite importanti. E le scommesse? Alcuni portali inseriscono il betting nella lista delle opzioni a disposizione del giocatore, e anche qui si trovano moltissime chance diverse, soprattutto se si parla delle scommesse sportive. In conclusione, basta visitare un casinò digitale per trovare un gioco perfetto per le proprie esigenze, dato che le piattaforme in questione ne ospitano moltissimi.

AVVISO: il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica