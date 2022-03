ASCOLTA L'ARTICOLO

Sapersi orientare nel mondo della rete è importante e diventa addirittura fondamentale se si mette il tutto in relazione al mondo del gioco. Con il lento mutamento delle abitudini degli utenti, votati sempre di più al gioco online rispetto a quello tradizionale e terrestre, soprattutto dopo la pandemia da Covid 19, è molto importante avere degli strumenti e delle conoscenze su cui fare affidamento.

La cosa principale è saper distinguere un sito di gioco legale da uno illegale. Il primo passo, in questo senso, è verificare che siano presenti i loghi di ADM, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato che conferisce il certificato di “Gioco Sicuro” e “Gioco responsabile”. Sono questi i marchi che garantiscono che il sito sia legale, sicuro e che disponga di tutti gli elementi pensati per la sicurezza dell’utente. A iniziare dalle procedure di registrazione, trasparenti e regolari, che avvengono nel massimo rispetto della privacy e nella limitazione al gioco verso gli under 18. Ma sicurezza vuol dire anche operazioni di deposito e prelievo controllate e a prova di hacker, sistemi di crittografia e controllo, gestione del credito di gioco. Poi ci sono tutti gli strumenti che guardano alla correttezza del gioco, alle percentuali di vincita, alla cronologia di gioco e, infine, il servizio clienti. Quest’ultimo aspetto è di grande importanza: la capacità di dialogare, aiutare e informare un utente è infatti uno dei parametri fondamentali per scegliere una piattaforma. Questi, insomma, sono i principali strumenti del gioco sicuro, per maggiori informazioni consulta questo sito.

Ma a proposito di gioco responsabile, a metà novembre dello scorso anno l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato aveva messo a disposizione dei cittadini l’app Gioco Sicuro, realizzata grazie alla sinergia instaurata con Sogei. Si tratta di un’app che consente di localizzare i punti vendita autorizzati e verificare gli orare di apertura. “L’app ha ricevuto diversi apprezzamenti e qualche critica, in particolare sulle pagine di Avvenire, quotidiano sempre molto attento, e fortemente critico, verso il mondo del gioco con vincita in denaro. Personalmente non condivido le critiche e ritengo che l’app possa svolgere una funzione di sicurezza, di contrasto al gioco illegale, di supporto al giocatore e, più in generale, al cittadino”. Questo il parere di Domenico Faggiani, delegato problematiche del gioco pubblico di Anci e Ali Legautonomie Lazio.

Mancano quindi delle piccole modifiche per poter contare anche su questa applicazione e annoverarla tra gli strumenti di un gioco veramente sicuro.

AUTORE. Claudia Bianco