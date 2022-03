ASCOLTA L'ARTICOLO

All’interno del GAL (Gruppo d’azione locale) “Valle del Belìce” è nato il Piano strategico territoriale. L’obiettivo è quello di realizzare un servizio di pianificazione strategica per il territorio nell’ambito del Progetto operativo 1/2020 Sottomisura 7.1 PAL “Valle del Belice 2020” Programma Leader 2014-2020. In questa prospettiva è stato già costituito il gruppo di lavoro che avvierà la mappatura della progettualità del territorio per così dare i primi cenni sulle opportunità di attivazione delle linee finanziarie.

La metodologia del Piano è quella di coinvolgere tutti gli stakeholders del territorio, per identificare possibili risorse finanziarie che si possono essere attivate per l’inizio del progetto, che sarà articolato in tre fasi: la prima di natura analitica e le successive di impostazione strategica attraverso un processo partecipato.

Tra le sfide la prima è quella legata all’utilizzo delle somme disponibili nell’ambito del PNRR ma c’è anche quella dell’attuazione dei Fondi strutturali (PON e POR) e fondi diretti. La società che si è aggiudicata la gara, insieme ad Ada comunicazione, è la Sinloc, una società di consulenza il cui capitale è detenuto da 11 fondazioni bancarie. «Il nostro intento è quello di definire una struttura che fornisca assistenza a tutte le Amministrazioni comunali, considerando il tempo necessario per individuare i tecnici che dovranno dare il loro contributo, la maggior parte dei quali, in questo momento, sono coinvolti nella questione Superbonus. Le priorità del territorio sono al centro della nostra attenzione» ha detto Alessandro La Grassa, direttore del Gal.

AUTORE. Redazione