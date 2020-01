In questi giorni numerosi utenti hanno segnalato il “furto” di account personali dei principali social network. Lo rende noto la Polizia Postale sul proprio sito ufficiale. I criminali informatici, sfruttando per lo più la “debolezza” delle password scelte e la disattenzione degli utenti, riescono ad impossessarsi degli account cambiando le credenziali d’accesso ed ogni altro riferimento utile per tentare un eventuale ripristino. Così facendo li rendono inutilizzabili per i legittimi titolari, che ne perdono qualsiasi possibilità di “controllo”.

Per evitare brutte sorprese consigliamo di:

– Non cedere le credenziali d’accesso;

– Utilizzare password efficaci e cambiarle periodicamente;

– Se possibile, attivare l’identificazione in “due passaggi”;

– Disattivare la localizzazione;

– Dare l’amicizia solo a chi si conosce;

– Verificare periodicamente la sezione del social dedicata alla “sicurezza”, se presente;

– Verificare che i dispositivi “autorizzati” all’accesso al social siano noti;

– Fare attenzione alle reti WiFi cui ci si collega.