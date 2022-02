ASCOLTA L'ARTICOLO

In questi giorni i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani stanno eseguendo una serie di servizi mirati al controllo delle forniture di energia elettrica, manomissioni ai contatori e allacci abusivi alla rete pubblica.

Con il fondamentale supporto di personale tecnico qualificato della società di distribuzione sono state denunciate dai Carabinieri 5 persone per furto aggravato di energia elettrica.

Nel territorio di Castelvetrano i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo delle forniture constatando che i denunciati avrebbero realizzato abusivamente un allaccio alla rete pubblica sottraendo energia elettrica per 20 mila euro alimentando le abitazioni di residenza, mentre a Trapani un imprenditore avrebbe alimentato per anni l’intera attività commerciale dove è in corso il calcolo sull’ammontare dell’entità di corrente sottratta nel tempo.

Questo tipo di attività sarà ripetuta nei prossimi giorni anche per prevenire eventuali malfunzionamenti legati agli allacci abusivi che potrebbero provocare incendi come già accaduto in alcuni casi.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.

AUTORE. Comunicato Stampa