Dallo scorso maggio tre furti sono stati messi a segno presso l’Istituto tecnico per geometri “Vincenzo Accardi” di Campobello di Mazara. L’ultimo è avvenuto domenica scorsa: i ladri sono entrati dalla parte posteriore dell’Istituto e hanno trafugato 5 pc portatili che si trovavano all’interno dei laboratori. Per introdursi all’interno dell’Istituto i ladri hanno rotto porte e finestre e poi hanno disattivato il sistema d’allarme per evitare che entrasse in funzione. «Un furto a scuola è un furto a casa di tutti – ha commentato il dirigente scolastico Caterina Buffa – chi ha commesso questi atti è solo una persona incivile, nemico dell’istruzione, della cultura e degli studenti». Il dirigente scolastico ha presentato regolare denuncia presso la stazione dei carabinieri di Campobello.