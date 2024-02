Un tentativo di furto e un altro “colpo”, invece, messo a segno. Tutto nel giro di pochissimi giorni. È avvenuto a Castelvetrano: sabato notte ignoti hanno tentato di entrare in una profumeria di via Vittorio Emanuele. È stata danneggiata la vetrina ma i malviventi non sono riusciti a entrare all’interno dei locali. Un altro “colpo”, invece, è andato a segno la notte scorsa. I ladri hanno forzato il punto vendita Benetton in via Vittorio Emanuele e dal negozio hanno portato via vestiti e soldi. Sono in corso le indagini dei carabinieri per quantificare il danno. I due esercizi commerciali si trovano nel centralissimo corso di Castelvetrano che, anche di notte, viene transitato da automobilisti.

AUTORE. Redazione