ASCOLTA L'ARTICOLO

A Campobello di Mazara, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 67enne su provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Palermo. L’uomo è accusato di furto aggravato di energia elettrica, perpetrato dal 2013 al 2017, e omessa dichiarazione annuale d’imposta, reati per cui era stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione a seguito di mirati accertamenti. Lo stesso, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare dove dovrà scontare la pena residua di 1 anno e 8 mesi di reclusione.

Legione Carabinieri “Sicilia”

Comando Provinciale di Trapani

COMUNICATO STAMPA

AUTORE. Redazione