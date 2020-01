Nella giornata di venerdì 24 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Partanna, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. Nel corso dell’attività, grazie alla presenza di personale della società “Enel Distribuzione SpA”, sono state svolte, altresì, una serie di verifiche rivolte al controllo della regolarità dei contatori di varie unità abitative.

All’esito del servizio, sono stati riscontrati 8 allacci abusivi alla rete elettrica che sono stati opportunamente messi in sicurezza dal personale tecnico.

Per tali fatti, 8 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, con l’accusa di furto aggravato. Sono ancora in corso accertamenti al fine di stabilire l’entità del furto.

Questo tipo di attività si inserisce in un quadro più ampio di controlli svolti costantemente su tutto il territorio dai militari dell’Arma, al fine di garantire il rispetto delle leggi e, soprattutto, salvaguardare la salute dei cittadini, potenzialmente messa in pericolo dalla presenza di allacci alla rete elettrica artigianali e non idonei.

