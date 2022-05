ASCOLTA L'ARTICOLO

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio lungo la SS115 che collega Castelvetrano con Marinella di Selinunte. Un Fiat Ducato per cause ancora da chiarire è volato giù dal viadotto che si trova poco dopo il Vanico in direzione della borgata. Le due persone che si trovavano al bordo del furgone sono state trasportate d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II”. Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e Carabinieri. Pare che il mezzo viaggiasse in direzione Castelvetrano quando è sbandato terminando la corsa all’interno del corso d’acqua sotto il viadotto.

