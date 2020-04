Momenti di apprensione per un cane di quartiere che stazionava da molto tempo in via Francesco de Sanctis, nella zona nord di Castelvetrano. Billo è stato investito da un’auto in transito ieri pomeriggio. Fortunatamente l’impatto non è stato fatale ma dopo l’impatto il cane ha fatto perdere le sue tracce. Sarebbe stato visto scappare lungo il Viale Roma e si teme possa essere ferito.

A causa delle restrizioni per l’emergenza coronavirus le attività di ricerca dell’animale sono complesse e chi si prendeva cura di Billo adesso chiedere la collaborazioni di chi, magari dalla finestra della propria abitazione, abbia notato questo cane.

“Chiunque avvisti questo cane – scrive Adele – per favore ci avvisi subito. È un randagio, ma è il cane più dolce del mondo. È stato investito ieri, potrebbe essere gravemente ferito e potrebbe aver bisogno di cure. Per favore, condividete, è la mascotte della mia strada e tutto il vicinato se ne prende cura”

AGGIORNAMENTO 16:30: Billo è stato travato. Grazie a tutti!