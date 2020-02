Il Rotary al servizio del territorio, per il futuro del nostro pianeta. Progetto FREE WATER. No plastic- No dispersion.

Nella giornata del 10.02.2020, il presidente del Rotary Club CASTELVETRANO Valle del BELICE, Dr. Antonino Palazzotto, ha consegnato all’Istituto comprensivo Lombardo Radice-Pappalardo, alla presenza della dirigente scolastica dott.ssa Maria Rosa Barone un depuratore di acqua potabile che sarà presente nel plesso scolastico. Tale iniziativa prende le mosse dal Progetto FREE WATER, di cui il Rotary Club si CASTELVETRANO è sostenitore, cofinanziato dalla Rotary Foundation tramite il Distretto 2110 Sicilia Malta.

Il progetto ideato da ben 10 Club Rotary dell’area Drepanum e dal Club di Menfi dell’area Akragas, prevede appunto l’installazione di depuratori di acqua potabile in 11 Istituti Scolastici al fine di combattere l’uso della plastica ed educare i ragazzi all’uso razionale delle risorse idriche.