La vittoria di Antonino Zinnanti alle amministrative di Partanna sembrava scontata ma, alla fine, l’ha spuntata Francesco Li Vigni, diventando sindaco di Partanna. I dati dei comitati elettorali sono definitivi: con 3131 il farmacista in pensione è diventato sindaco di Partanna, mentre Zinnanti ha totalizzato 2842 voti, staccato da Li Vigni per 289 voti. La corsa alla poltrona di sindaco per Zinnanti, sembrava semplice: assessore per cinque anni dell’uscente Nicolò Catania e fondatore del co-working “G55”, un fiore all’occhiello per la Valle del Belìce. Ma la sorpresa delle urne è stata la vittoria di Li Vigni, farmacista in pensione, decenni di lavoro nel Nord Italia e tornato nel suo paese natìo per impegnarsi in prima persona. I quasi 300 voti di scarto aprono ora una seria riflessione nel dibattito politico. Intanto per Li Vigni stasera è stata festa. Zinnanti, invece, ha scelto, al momento, di non commentare: «Lo farò nei prossimi giorni», ha detto. Li Vigni prende ora il posto di Nicolò Catania che ha fatto il sindaco per 10 anni.

AUTORE. Redazione