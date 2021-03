Il nuovo passo del segretario Regionale On. Nino Minardo tocca anche la provincia di Trapani. Al cambio di vertice provinciale con la nomina di Maricò Hopps a coordinatore si aggiunge un altro tassello della nuova struttura: la nomina a vice-coordinatore provinciale del partannese Francesco Cannia.

“ Auguri di buon lavoro a Francesco Cannia , già amministratore locale e conoscitore delle realtà politiche e territoriali della provincia.” Sono le parole del segretario regionale On. Minardo che continua: ” grande attenzione per la provincia di Trapani da parte della Lega Sicilia che a breve sarà presente ad Alcamo con una folta delegazione di dirigenti regionali e di parlamentari. “. Anticipando così quanto il partito di Salvini in Sicilia vorrà essere incisivo per le elezioni amministrative alcamesi -“Il primo atto per raggiungere in poco tempo la costituzione della nuova segreteria provinciale a cui seguiranno le nomine di nuovi coordinamenti comunali.”- dichiara invece la Hopps che aggiunge – “ Ho fortemente richiesto l’ingresso di un vice coordinatore provinciale e indicando il nome di Francesco Cannia sono certa aver contribuito a dare il giusto indirizzo alla politica della Lega nel trapanese “ – Francesco Cannia ricoprirà il ruolo di vice-coordinatore della Lega di Trapani e da lui parte la nuova fase politica della Lega in provincia a guida Minardo- Hopps – “ Accetto con immenso piacere il nuovo incarico e sono grato per la fiducia accordatami dal Segretario Regionale on. Minardo e dalla coordinatrice Provinciale Maricò Hopps. Sono certo faremo un grande lavoro di squadra con il solo obiettivo di dimostrare come la Lega saprà essere punto di riferimento per la provincia.” conclude così Francesco Cannia nuovo dirigente provinciale della Lega.

AVV. MIMMA AMARI