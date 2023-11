Un incidente mortale si è verificato nella notte sulla via Marinella a Castelvetrano. Lo scontro frontale è avvenuto tra una Fiat Panda condotta da G.M., un giovane di Castelvetrano, e uno scooter Piaggio Liberty. A perdere la vita è stato il conducente del veicolo a due ruote, Francesco Ancona, un giovane 33enne di Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza del 118. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’impatto è stato violentissimo.

Insieme ad Ancona, sul Piaggio Liberty, viaggiava anche una donna di 40 anni, B.C, che è stata trasferita in ospedale con prognosi sulla vita. A bordo della Panda, oltre il conducente, c’era un altro giovane, A.R.. La dinamica del sinistro è al vaglio dei militari della Compagni dei Carabinieri di Castelvetrano. L’auto procedeva in direzione centro città, mentre lo scooter viaggiava in direzione Marinella di Selinunte.