Francesca Impallari non è nuova a iniziative benefiche che hanno come protagonista il canto e la musica. Il canto, del resto, è stato la sua “cura dell’anima e del cuore” durante i periodi difficili della malattia e del post intervento per un tumore. Stasera – domenica 21 gennaio, ore 18, al teatro Rivoli di Mazara del Vallo – Francesca torna protagonista del concerto “#Non ti fermare”, insieme a sua figlia Martina Pagliarello e accompagnate sul palco da Gaspare Federico (tastiere e programmazioni), Francesco Critti (chitarra), Francesco Federico (basso), Giuseppe Campisi (batteria) e Silvia Dolores (voce e cori).

Il concerto è a favore del reparto di radioterapia oncologica dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo: parte del ricavato, infatti, verrà donato proprio per la funzionalità del reparto per il quale, giorni addietro, si paventata la chiusura essendo prossima la scadenza della convenzione col Centro di medicina nucleare “San Gaetano”. L’Asp Trapani ha provveduto a prorogare la scadenza della convenzione a giugno prossimo. Al concerto di stasera si esibirà anche il piccolo coro della “Musicart culture” e interverranno il medico Antonino Daidone e Annalisa Lanceri, coordinatrice del reparto di Oncologia dell’ospedale di Castelvetrano. A quest’ultimo reparto la Impallari ha già donato 6 mila euro. Info biglietti: 3899963748.

AUTORE. Redazione