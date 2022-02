ASCOLTA L'ARTICOLO

Le forti raffiche di vento hanno spezzato un albero di pino nel giardino della scuola “Ruggero Settimo” a Castelvetrano. Fortunatamente il fatto è accaduto intorno alle ore 15:00 in un’area distante dagli ingressi dell’istituto scolastico. Il presso principale del 2° Circolo Didattico della città si trova all’interno di un grande giardino dove sono presenti diversi alberi che comunque vengono monitorati per evitare incidenti durante l’ingresso e l’uscita degli studenti. Il Comune di Castelvetrano avvisato dalla dirigente scolastica Maria Luisa Simanella è già intervenuto delimitando l’area in Via Giorgio Di Maio.

