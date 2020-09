Un forte temporale ha interessato, nel pomeriggio di oggi, le frazioni costiere di Torretta Granitola, Tre Fontane, Triscina e Marinella di Selinunte. Per quasi un’ora intense piogge si sono registrate provocando, in alcuni casi, lievi danni. A Marinella di Selinunte le forti piogge hanno allagato la zona dell’ex stazione ferroviaria; complice i tombini che si sono intasati con le foglie cadute dagli alberi e che hanno, di fatto, ostruito il ricevimento dell’acqua nella condotta fognaria. Alcune macchine sono rimaste bloccate in mezzo all’acqua, mentre alcuni residenti – tra questi Leonardo Anselmo Maggio – sono intervenuti per pulire i tombini ostruiti dalle foglie. Soltanto nel tardo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità.

Ecco alcune FOTO :