Attimi di tensione oggi pomeriggio sulla spiaggia a Triscina di Selinunte quando un’improvvisa e forte raffica di vento ha investito quello che trovava sull’arenile nei pressi del Lido Selene. Diversi bagnanti sono stati colpiti da sdraio ed ombrelloni sradicati dall’arenile e spostati per diversi metri. Dopo circa 20 secondo la situazione è tornata alla normalità. Per un uomo colpito alla testa da un oggetto scagliato dal vento è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, dopo le prime cure sul posto, il ferito è trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Fortunatamente l’evento non ha avuto gravi conseguenze ed il personale dello stabilimento balneare ha ripristinato gli allestimenti spostati dal vento affinché i bagnanti potessero continuare la giornata di relax in spiaggia.