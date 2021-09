ASCOLTA L'ARTICOLO

Da sabato 2 ottobre prende il via il nuovo anno scolastico della Scuola teologica diocesana, con le lezioni che saranno svolte in presenza nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19. «La Scuola diocesana di formazione teologica è stata finora, sul nostro territorio, un’occasione di formazione umana, spirituale, teologica, ministeriale per tutti. La teologia, inserita in un contesto culturale e testimoniale più ampio, promuove la credibilità della vita cristiana, una più consapevole conformazione a Cristo, una maggiore fedeltà alla Chiesa e alla sua missione, per incidere efficacemente nella storia e nella vita del mondo», spiega il Direttore della Scuola, don Giuseppe Biondo. Già dal 6 settembre si sono aperte le iscrizioni alla Scuola, che si chiuderanno il 30 settembre. La Scuola è articolata in cinque anni. «La Scuola è un’offerta formativa per tutti i cristiani impegnati. Gli esami di verifica saranno obbligatori per tutti i candidati ai ministeri laicali e al Diaconato; per tutti gli altri saranno facoltativi», ha ribadito ancora don Biondo. La Scuola non prevede alcun titolo di studio previo e non verrà rilasciato nessun titoli di studio, ma un semplice attestato di frequenza se non si sostengono esami.