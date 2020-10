Sono terminate negli scorsi giorni le attività di formazione per i soggetti ammessi a lavorare nei cantieri di lavoro del Comune di Castelvetrano. Il servizio è stato fornito dalla ditta AGATOS di Partanna che si è aggiudicato il servizio dopo la procedura per l’individuazione della migliore offerta sul territorio.

Sono stati effettuati due corsi di formazione ai lavoratori, uno sulla Parte Generale su diversi temi, dai concetti del rischio al danno, prevenzione e protezione; un altro corso è stato invece portato avanti sul tema dell’alto rischio (Rischi infortuni, attrezzature, Radiazioni, stress lavoro-correlato, segnaletica, emergenze ed altro ancora).

