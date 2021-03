L’IC Capuana/Pardo di Castelvetrano mostra ancora una volta la sua attenzione alle tematiche dell’inclusione. E’ infatti un dovere della comunità costruire spazi in cui ciascun individuo possa sviluppare le proprie capacità, trasformando i propri limiti in punti di forza. Nasce così il protocollo d’intesa tra il nostro Istituto e l’associazione Dislego con la finalità di promuovere attività tese al miglioramento dell’apprendimento scolastico e alla crescita individuale.

In tale direzione la scuola si avvale della preziosa presenza del Dott. Ferdinando Sanseri dell’ASP di Castelvetrano che offre azioni di supporto ai docenti per facilitare l’individuazione di segnali di rischio rispetto alla diagnosi di disturbi di apprendimento (lettura, scrittura e calcolo) ed azioni di supporto alle famiglie con problematiche di Dislessia e disturbi dell’apprendimento.

L’intervento si articola in attività di screening nelle diverse classi, attraverso questionari per docenti e genitori e attività di ascolto. Lo sportello infatti offre momenti appositamente dedicati in cui i docenti potranno ricevere una consulenza sulle problematiche relative alle difficoltà ed ai disturbi di apprendimento che, in un secondo momento, potrebbero necessitare di un opportuno approfondimento diagnostico presso servizi sanitari pubblici. In questo modo i docenti possono avere l’opportunità di avvicinarsi con più consapevolezza ai Bisogni Educativi Speciali che richiedono attenzione verso una didattica personalizzata che rispetti tempi, capacità e stile di apprendimento di ciascun alunno. Inoltre le famiglie vengono in tal modo coinvolte e accompagnate nel percorso di crescita dei loro figli.

Il nostro Istituto, in particolar modo, si è sempre distinto per la sensibilità verso questi temi e, già negli anni scorsi, ha collaborato attivamente con l’Associazione Italiana Dislessia, impegnandosi nella formazione a livello avanzato dei docenti attraverso il corso “Dislessia Amica” tenutosi nello scorso anno scolastico e che ha consentito all’IC Capuana/Pardo di conseguire l’attestato “SCUOLA dislessia AMICA” da parte dell’associazione nazionale.

I ringraziamenti per queste opportunità offerte dal nostro Istituto vanno alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Vania Stallone per la sensibilità verso il tema dell’inclusione e al dott. Sanseri che col suo contributo rende preziosa e fattiva la collaborazione con Dislego. Inoltre si ringraziano Maria Scalia, funzione strumentale per l’inclusione ed il benessere, i docenti, il personale ATA e la DSGA per il supporto attivo e l’impegno profuso per rendere la nostra scuola un autentico luogo di crescita e pari opportunità.