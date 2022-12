Il recente boom del trading online ha coinvolto anche il mercato del forex. La crescita del mercato delle valute è testimoniata anche dalle statistiche elaborate dalla Banca dei Regolamenti Internazionali: nell’ultimo triennio è stato registrato un record giornaliero di scambi pari a 7.500 miliardi di dollari, con una crescita del 14% rispetto al massimo volume quotidiano toccato nei tre anni precedenti.

Nel mercato dei cambi operano tantissimi soggetti: grandi investitori, stati e istituzioni finanziarie, ma anche tantissimi piccoli trader. Ed è proprio il loro numero quello che sta crescendo a ritmi più elevati. Fa piacere il fatto che l’avvicinamento dei trader al mondo del forex nella maggior parte dei casi sia accompagnato da una maggiore attenzione anche nei confronti della preparazione. Un momento importante nella formazione di un trader è rappresentato dal passaggio sul conto demo.

L’importanza della formazione per il forex trader

Per riuscire ad ottenere dei risultati dai propri investimenti online è necessario avere una buona preparazione: questa regola vale per tutti i mercati finanziari, quindi anche per il forex. Ma lo studio, e quindi la teoria, da solo non è sufficiente per raggiungere un adeguato livello di formazione: serve anche la pratica. E qui entrano in gioco i conti demo che permettono di simulare le operazioni finanziari senza investire denaro reale. A questo proposito, per capire quali siano i demo forex gratis migliori, è possibile consultare l’apposita guida realizzata dagli esperti di Diventaretrader.com, sito web dedicato alla formazione finanziaria dove trovare approfondimenti e contenuti sempre aggiornati sul mondo degli investimenti online.

I conti demo sono praticamente identici ai conti reali, quindi permettono di operare sullo scenario reale sfruttando tutti gli strumenti disponibili sulla piattaforma, ma con un’importantissima differenza: il trader utilizza un capitale virtuale. Utilizzando soldi finti, quindi, non si corre alcun rischio: si dice che sbagliando si impara, ma facendolo con il conto demo lo si può fare senza andare incontro a spiacevoli conseguenze per il proprio capitale.

I vantaggi del conto demo

Sono davvero tanti i vantaggi che derivano dall’utilizzo del conto demo. Innanzi tutto permettono di accumulare esperienza sui mercati senza mettere a repentaglio i propri soldi. Si prende confidenza con la piattaforma e tutti i suoi strumenti, si impara ad impostare gli ordini in modo corretto, migliorando anche nella gestione del rischio e nell’utilizzo dei parametri di Stop Loss e di Take Profit. Ma, come detto prima, il conto demo non è utile solo ai principianti.

Non parliamo di una semplice “palestra” per aspiranti investitori, ma di uno strumento completo che viene sfruttato anche dai professionisti e dai trader più esperti. Grazie alle simulazioni sul conto demo è infatti possibile testare le nuove strategie prima di metterle in pratica sul conto reale. Inoltre, può essere utilizzato anche per provare i nuovi strumenti messi a disposizione dalle piattaforme che sono in continuo sviluppo.

I migliori forex broker con conto demo gratuito

Per fortuna quasi tutti i più importanti broker permettono ai loro utenti di utilizzare un conto demo per operare con capitale virtuale sul forex. La formazione dei trader è un elemento importantissimo anche per gli intermediari, che cercano di fornire tutte le risorse necessarie per migliorare la preparazione dei loro iscritti: oltre al conto demo, infatti, sui loro siti è quasi sempre presente una sezione dedicata al materiale didattico.

Solitamente il conto demo è gratuito e può essere utilizzato dopo aver completato l’iscrizione, ma prima di effettuare il deposito iniziale. Per gli aspiranti forex trader, i migliori broker che permettono di usare il conto demo sono eToro, XTB, Capex.com, Trade.com e LiquidityX. Ovviamente abbiamo preso in considerazione solo soggetti regolamentati: per avere la certezza di avere a che fare con soggetti affidabili bisogna sempre scegliere solo broker dotati di una licenza rilasciata da un’autorità di controllo europea e dell’autorizzazione della Consob.

AUTORE. Claudia Bianco